Кого приглашают работать на LRT в Астане

акимат Астаны Сегодня, 14:33
Фото: акимат Астаны
 

В частности, набор на обучение и дальнейшее трудоустройство ведется на следующие должности:

Служба по содержанию зданий и охранной зоны:
- менеджер по содержанию зданий и охранной зоны;
- старший инспектор охраняемой зоны;
- мастер по ремонту зданий.
 
Служба безопасности и охраны труда:
- менеджер по техническим системам;
- менеджер по качеству;
- менеджер по пожарной безопасности.
 
Отдел управления имуществом:
- менеджер по складу.
- менеджер по административному управлению;
- техник складского хозяйства.
 
Отдел комплексного управления:
- начальник отдела;
- менеджер комплексного и учебного управления;
- менеджер по производству;
- менеджер по экономике;
- менеджер по административному управлению;
- менеджер по административно-хозяйственной части;
- менеджер по управлению объектами и оборудованием;
- руководитель смены станции;
- дежурный по станции;
- менеджер по безопасности;
- менеджер по качеству;
- диспетчер производства.
 
Отдел ремонта подвижного состава:
- диспетчер производства;
- слесарь по техническому осмотру и текущему ремонту;
- слесарь по плановому ремонту;
- слесарь по ремонту оборудования.
 
Отдел поездных бригад:
- диспетчер по движению;
- старший машинист путевой техники;
- машинист путевой техники.
 
Служба систем управления и связи:
- менеджер по безопасности;
- мастер по связи;
- мастер по сигнализации;
- техник по сигнализации.
 
Электромеханическая служба:
- мастер по ремонту;
- слесарь по ремонту.
 
Электроремонтная служба:
- энергетик;
- электромонтер.
 
Служба по эксплуатации путей и сооружений:
- монтер пути (обходчик);
- монтер мостовой линии.
 
Резюме принимаются через официальный сайт CTS: https://cts.gov.kz/ru/company/vacancy/

