Кого приглашают работать на LRT в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В частности, набор на обучение и дальнейшее трудоустройство ведется на следующие должности:
Служба по содержанию зданий и охранной зоны:
- менеджер по содержанию зданий и охранной зоны;
- старший инспектор охраняемой зоны;
- мастер по ремонту зданий.
Служба безопасности и охраны труда:
- менеджер по техническим системам;
- менеджер по качеству;
- менеджер по пожарной безопасности.
Отдел управления имуществом:
- менеджер по складу.
- менеджер по административному управлению;
- техник складского хозяйства.
Отдел комплексного управления:
- начальник отдела;
- менеджер комплексного и учебного управления;
- менеджер по производству;
- менеджер по экономике;
- менеджер по административному управлению;
- менеджер по административно-хозяйственной части;
- менеджер по управлению объектами и оборудованием;
- руководитель смены станции;
- дежурный по станции;
- менеджер по безопасности;
- менеджер по качеству;
- диспетчер производства.
Отдел ремонта подвижного состава:
- диспетчер производства;
- слесарь по техническому осмотру и текущему ремонту;
- слесарь по плановому ремонту;
- слесарь по ремонту оборудования.
Отдел поездных бригад:
- диспетчер по движению;
- старший машинист путевой техники;
- машинист путевой техники.
Служба систем управления и связи:
- менеджер по безопасности;
- мастер по связи;
- мастер по сигнализации;
- техник по сигнализации.
Электромеханическая служба:
- мастер по ремонту;
- слесарь по ремонту.
Электроремонтная служба:
- энергетик;
- электромонтер.
Служба по эксплуатации путей и сооружений:
- монтер пути (обходчик);
- монтер мостовой линии.
Резюме принимаются через официальный сайт CTS: https://cts.gov.kz/ru/company/vacancy/
Самое читаемое
- 17 тонн ГСМ и миллиард тенге: МВД накрыло топливный канал в Шымкенте
- С 1 января штрафы в Казахстане выросли: за что теперь придётся платить до 130 тысяч тенге
- Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор её мужу
- В 2026 году медикам в Казахстане повысят зарплаты - Минздрав
- Нефть по $40 за баррель? Как Венесуэла, Иран и Трамп могут обрушить мировой рынок