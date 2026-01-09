Кандидатам предлагают обучение или повышение квалификации за счет работодателя, а также официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. Срок обучения – до 4 месяцев.

На период обучения предусмотрена пятидневная рабочая неделя. После трудоустройства – пятидневный или сменный график, в зависимости от должности.