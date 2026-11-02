Көк-Жайлау может привлечь миллионы туристов

Одним из крупных проектов, направленных на развитие туристического потенциала Алматы, станет строительство горного курорта Almaty SuperSki в ущелье Кок-Жайлау. Его реализация позволит жителям города и иностранным туристам отдыхать в горах круглый год и заниматься зимними видами спорта. Курорт также будет ориентирован на детей, начинающих лыжников и семьи с детьми, сообщает BAQ.KZ.

По словам исполнительного директора компании Kazakh Tourism Development Ержана Еркинбаева, на территории будущего курорта планируется построить несколько канатных дорог, которые соединят Кок-Жайлау с вершиной Кумбель. Часть подъёмников будет оборудована закрытыми кабинками, остальные будут работать по кресельной системе.

«Даже пожилые люди, гуляющие с внуками, или мамы с детскими колясками должны иметь возможность подняться в кабинке на самую высокую точку горы. Поэтому часть канатных дорог будет кабинного типа, остальные — кресельными», — отметил Ержан Еркинбаев.

В настоящее время ведётся работа по подписанию инвестиционного соглашения с Правительством. Новый курорт призван расширить возможности горного туризма и удовлетворить растущий интерес жителей и гостей города к отдыху в предгорьях Алматы.

Новое направление для иностранных туристов

Появление курорта международного уровня может повысить привлекательность Алматы для зарубежных гостей. По мнению альпиниста Максута Жумаева, иностранные туристы часто интересуются другими местами отдыха в Казахстане, однако выбор горнолыжных комплексов международного уровня пока ограничен.

«Иностранцы часто спрашивают, куда ещё можно поехать. Но предложить пока можем лишь несколько комплексов. Поэтому курорт международного уровня, которым мы сможем гордиться, будет востребован», — считает альпинист.

По предварительным данным, курорт сможет принимать более 10 тысяч посетителей в сутки.

Курорт будет работать круглый год

Almaty SuperSki планируется как круглогодичный туристический комплекс. Зимой здесь можно будет кататься на горных лыжах и сноуборде, а также посещать специальные обучающие программы.

В тёплое время года для гостей предусмотрят пешие прогулки, трекинг, горный велоспорт и культурно-познавательные мероприятия.

Таким образом, Кок-Жайлау может стать новой площадкой для семейного отдыха жителей Алматы и одной из важных туристических локаций Казахстана для иностранных путешественников.