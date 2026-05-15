Кок-Жайлау не отдадут частникам но там появятся отели и виллы

Главный исполнительный директор Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев в своей социальной сети рассказал, что возведение коттеджей на Кок-Жайлау не входит в планы проекта Алматинского горного кластера. Однако предполагается строительство объектов размещения - отелей, апарт-отелей, а также частных вилл, передает BAQ.kz.

По мнению главного исполнительного директора Kazakh Tourism Development Ержана Еркинбаева, реализация проекта Алматинского горного кластера станет важным этапом развития туристической инфраструктуры региона.

"Под размещение туристической деревни планируется выделить не более 20 гектаров. На этой территории предполагается строительство объектов размещения - отелей, апарт-отелей, а также частных вилл. При этом возведение коттеджей не предусмотрено. Такое решение согласовано на всех уровнях, в том числе с Министерством экологии, и закреплено в документах, регулирующих право пользования земельными участками", - сказал он.

Он также отметил, что земли не будут передаваться в частную собственность.

"Основная часть территории - 1022 гектара - сохранит статус особо охраняемой природной зоны и останется в структуре национального парка. Эти земли не будут передаваться в частную собственность или выводиться из природоохранного фонда", - заявил Ержан Еркинбаев.

Взаимодействие с национальным парком будет осуществляться на основе договора о совместной деятельности.

О проекте

В целом, проект развития Алматинского горного кластера рассчитан на 2025–2029 годы и включает более 120 мероприятий на сумму свыше 650 млрд тенге. Речь идёт о масштабной модернизации туристической инфраструктуры: строительстве канатных дорог, гостиниц, глэмпингов, дорог и инженерных сетей.

Ожидается, что реализация плана позволит почти втрое увеличить поток иностранных туристов - до 1,8 млн человек, создать новые рабочие места и значительно увеличить налоговые поступления.

Одним из ключевых и одновременно наиболее обсуждаемых направлений остаётся развитие района Кокжайлау. В частности, в планах - строительство канатной дороги "Medeu Eco Park – Кок Жайляу", а также развитие туристической инфраструктуры в горной зоне.

При этом тема Кокжайлау уже ранее вызывала общественный резонанс.

В 2019 году в СМИ появилась информация о возможных нарушениях при реализации проекта. Сообщалось, что в 2014–2019 годах на строительство инженерных сетей было направлено более 30 млн долларов бюджетных средств, однако часть объектов фактически отсутствовала.

После публикаций материалы были переданы в антикоррупционные органы для проверки. В случае подтверждения нарушений допускалась возможность возбуждения уголовного дела.

Таким образом, текущие планы по развитию горного кластера, включая Кокжайлау, реализуются с учётом прежнего общественного опыта и повышенного внимания к прозрачности расходования средств.

