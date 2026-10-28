Кок-Жайляу может стать новым драйвером туристической экономики Алматы

Развитие туристической инфраструктуры на Кок-Жайляу может создать новые рабочие места, увеличить доходы предпринимателей и расширить возможности отдыха для жителей Алматы. В рамках проекта Almaty SuperSki планируется строительство горнолыжных трасс, канатных дорог и объектов обслуживания туристов. При этом экономический эффект ожидается не только в туристической отрасли, но и в торговле, транспорте и сфере услуг. Какие возможности открываются для бизнеса и почему развитие курорта требует ответственного отношения к природе, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как изменится отдых на Кок-Жайляу

Кок-Жайляу остается одним из известных мест отдыха в окрестностях Алматы. Ежегодно сюда приезжают жители и гости города, чтобы прогуляться по горным маршрутам, провести время с семьей и отдохнуть на природе.

В перспективе возможности отдыха на этой территории планируют расширить. Проект Almaty SuperSki предусматривает развитие круглогодичного горного курорта с туристической и спортивной инфраструктурой.

Согласно заявленным параметрам, планируется обустроить около 60 километров горнолыжных трасс, построить канатные дороги и объекты обслуживания посетителей. Значительная часть трасс будет предназначена для детей и начинающих спортсменов.

При этом курорт планируют использовать не только зимой. В теплое время года отдыхающим смогут предложить пешие и велосипедные маршруты, экскурсионные программы и другие виды активного досуга. Это позволит увеличить продолжительность туристического сезона и привлечь посетителей с разными интересами. Для жителей Алматы появятся дополнительные варианты семейного отдыха, а для туристов из других регионов – возможность совмещать поездку в горы с посещением городских достопримечательностей.

Отдельное внимание предполагается уделить транспортной доступности. Развитие канатных дорог может облегчить посещение отдельных горных участков для семей с детьми, пожилых людей и отдыхающих без специальной физической подготовки.

Как Кок-Жайляу может повлиять на доходы бизнеса

Экономический эффект от развития горного туризма не ограничивается доходами самого курорта. Увеличение числа посетителей может создать дополнительный спрос на услуги гостиниц, кафе, ресторанов, транспортных компаний и других предприятий южной столицы.

В экономике такой процесс называют мультипликативным эффектом.

Например, турист, приехавший в Алматы ради отдыха на Кок-Жайляу, оплачивает проживание, пользуется такси, посещает заведения общественного питания и приобретает необходимые товары.

Полученные предприятиями средства затем направляются на закупку продуктов, оплату труда сотрудников, обслуживание оборудования и другие расходы. В результате туристические поездки могут обеспечивать доход не только компаниям, непосредственно работающим с отдыхающими, но и их поставщикам.

Особое значение имеет продолжительность пребывания гостей. Чем больше дней турист проводит в Алматы, тем выше могут быть его расходы на размещение, питание и дополнительные услуги.

Для городской экономики это означает возможность увеличить деловую активность сразу в нескольких отраслях. Однако реальный мультипликативный эффект будет зависеть от туристического потока, объемов расходов посетителей и участия местных предприятий в обслуживании курорта.

Какие возможности появятся у предпринимателей

Развитие Кок-Жайляу может создать дополнительный рынок для малого и среднего бизнеса. В частности, спрос может вырасти на прокат спортивного оборудования, услуги инструкторов, организацию экскурсий, пассажирские перевозки и общественное питание.

При этом возможности для предпринимателей не будут ограничиваться территорией самого курорта. Дополнительные заказы смогут получать городские гостиницы, рестораны, магазины и компании, работающие в сфере обслуживания.

Например, увеличение числа туристов может повысить потребность предприятий общественного питания в местной сельскохозяйственной продукции. Гостиницам потребуются хозяйственные товары, услуги прачечных, уборки и технического обслуживания. Для небольших компаний это возможность расширить деятельность и привлечь новых клиентов.

В рамках проекта Almaty SuperSki также прогнозируется создание около пяти тысяч рабочих мест. Помимо сотрудников непосредственно курорта, спрос на специалистов может увеличиться в гостиничном бизнесе, транспорте и сфере общественного питания.

Дополнительные возможности появятся для инструкторов, гидов, администраторов, технических специалистов и работников сервисных компаний.

Круглогодичная работа туристической инфраструктуры позволит предпринимателям развивать услуги в разные сезоны. В зимний период компании смогут предлагать прокат лыжного снаряжения, а летом – велосипедов и оборудования для пешего туризма. Это может снизить зависимость бизнеса от сезонного спроса и обеспечить более стабильную занятость.

Доступность отдыха для жителей Алматы

Развитие Кок-Жайляу предполагает расширение возможностей отдыха не только для приезжих туристов, но и для самих алматинцев. В том числе новые спортивные и прогулочные маршруты могут быть востребованы среди семей с детьми, молодежи и любителей активного отдыха.

Появление организованной инфраструктуры также способно сделать отдельные горные локации доступнее для посетителей, которым сложно преодолевать длительные пешие маршруты.

Однако одним из ключевых вопросов остается стоимость отдыха. Для семей с детьми расходы на дорогу, аренду оборудования и использование подъемников могут составлять значительную часть бюджета поездки. Поэтому востребованность туристических услуг будет зависеть в том числе от ценовой политики и наличия предложений для разных категорий посетителей.

Не менее важно сохранить возможности самостоятельного отдыха. Кок-Жайляу традиционно привлекает алматинцев пешими маршрутами, поэтому развитие коммерческих услуг необходимо сочетать с доступностью природной территории.

Какую ответственность должен нести бизнес

Увеличение туристического потока потребует дополнительных мер по сохранению природной среды и обеспечению безопасности отдыхающих.

Кок-Жайляу находится на территории Иле-Алатауского национального парка. Поэтому развитие туристической инфраструктуры должно учитывать экологические особенности местности.

С ростом числа посетителей увеличивается потребность в организации вывоза отходов, содержании маршрутов, санитарной инфраструктуре и контроле за использованием природных ресурсов. В этих условиях ответственность бизнеса становится одним из важных факторов развития туризма.

Предприятиям, работающим с отдыхающими, необходимо соблюдать экологические и санитарные требования, обеспечивать безопасность предоставляемых услуг и поддерживать порядок на используемых территориях.

Для операторов туристической инфраструктуры значение имеют также сохранение растительности, рациональное использование водных ресурсов и выполнение природоохранных мероприятий.

Отдельное направление – социальная ответственность предпринимателей. Речь идет о соблюдении трудовых прав сотрудников, создании безопасных условий работы и предоставлении качественных услуг посетителям.

Сохранение природной привлекательности Кок-Жайляу имеет и экономическое значение. Именно горные ландшафты и возможности отдыха на природе формируют интерес туристов к этой территории. Поэтому долгосрочные перспективы бизнеса будут зависеть не только от количества посетителей, но и от состояния окружающей среды и качества обслуживания.

Какой экономический эффект ожидается

Согласно заявленным планам, запуск Almaty SuperSki намечен на декабрь 2028 года.

Развитие курорта может увеличить туристический поток в Алматы, создать новые рабочие места и обеспечить дополнительный спрос на товары и услуги местных предприятий.

Потенциальный экономический эффект также связан с налоговыми поступлениями и расширением предпринимательской деятельности.

При этом результаты проекта будут зависеть от доступности отдыха, участия малого бизнеса и соблюдения экологических требований.

Кок-Жайляу ежегодно привлекает любителей горных прогулок и активного отдыха. Развитие туристической инфраструктуры может расширить его возможности и одновременно создать дополнительный рынок для городской сферы услуг. В этом случае эффект от развития горного туризма будет проявляться не только в работе самого курорта, но и в доходах местных предпринимателей, занятости населения и расширении возможностей отдыха для жителей Алматы.