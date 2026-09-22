Кокаин на €164 млн перехватили на яхте в Атлантическом океане

Испанские правоохранители перехватили в Атлантическом океане 14-метровую парусную яхту под польским флагом.

Как сообщает испанская таможенная служба, на борту обнаружили 2,1 тонны кокаина.

По предварительной оценке властей, стоимость изъятого груза на европейском рынке могла составлять около 164 млн евро.

Где задержали яхту

Судно вышло из испанского города Росес в июле и после этого находилось под скрытым наблюдением правоохранителей.

Примерно в 650 километрах от побережья Испании силовики остановили яхту и провели обыск. В разных частях судна обнаружили 70 упаковок с наркотиками.

Кто оказался на борту

На яхте задержали четырех предполагаемых участников контрабанды. Среди них – граждане Аргентины, Уругвая, Колумбии и Албании.

Еще одного подозреваемого правоохранители задержали в испанской Жироне.

По данным испанской таможни, к перевозке может быть причастна организованная группа, специализирующаяся на транспортировке наркотиков с использованием парусных судов. Предполагается, что она может поддерживать связи с преступными сетями в Восточной Европе и на Балканах.

Откуда доставили кокаин

Точный источник наркотика пока не установлен. Следствие рассматривает версию о том, что груз мог попасть на яхту в открытом море в рамках одного из распространенных маршрутов доставки кокаина в Европу. Согласно этой версии, наркотики перегружаются с судов, прибывающих из Южной Америки, после чего их перевозят дальше на европейское побережье.

Расследование продолжается.