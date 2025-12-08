Кокпар и соколиную охоту увидели актюбинцы на празднике "Салбурын"
В третий день этнофестиваля "Сыбаға" более 100 спортсменов собрались на праздник "Салбурын", который демонстрирует традиционные национальные виды спорта, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Диапазон". Среди участников были беркутчи, мастера игры в кокпар и асык, а зрители смогли увидеть соколиную охоту, возрождённые древние игры и забеги быстрых тазы.
На массовом кокпаре выступили около 50 всадников, включая чемпионов мира и Казахстана по аударыспаку. В соревнованиях среди беркутчи участвовали 8 человек, а в забеге тазы — около 20 отобранных собак, сообщили в областной ассоциации национальных видов спорта.
Победителями среди беркутчи стали Сейлбек Жакашев с беркутом "Ұшар" и Мухамедали Бейсембек с "Бұйрық" из Акмолинской области, а также Жанарбек Тайбасар с "Кербалақ" из Актюбинской области. Отличились также команды Мартукского, Шалкарского, Айтекебийского и Алгинского районов.
