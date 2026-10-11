Кокшетау принял международный фестиваль настольного тенниса ROAD TO ASTANA 2027
В рамках проекта в городе представили официальный флаг Международной федерации настольного тенниса.
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В Кокшетау прошёл международный фестиваль настольного тенниса ROAD TO ASTANA 2027, посвящённый чемпионату мира, который впервые состоится в Астане с 22 по 30 мая 2027 года.
Главным событием фестиваля стала церемония представления официального флага Международной федерации настольного тенниса (ITTF), который путешествует по регионам Казахстана. Для жителей и гостей города организовали мастер-классы от профессиональных спортсменов, показательные матчи, площадки для свободной игры и интерактивные мероприятия.
Заместитель акима Акмолинской области Досулан Айтбаев отметил, что участие региона в проекте накануне мирового первенства имеет большое значение для развития спорта.
«Для Акмолинской области большая честь принять официальный флаг чемпионата мира и стать частью проекта ROAD TO ASTANA 2027. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчёркивал важность развития массового спорта и создания условий для занятий физической культурой. Уверен, предстоящий чемпионат повысит интерес к настольному теннису, а подобные мероприятия дадут новый импульс развитию этого вида спорта в нашем регионе», — сказал он.
По словам Айтбаева, сегодня настольным теннисом регулярно занимаются более 1 500 человек в 18 детско-юношеских спортивных школах Акмолинской области. Их подготовку обеспечивают 54 квалифицированных тренера.
Кокшетау стал следующим пунктом маршрута проекта после Усть-Каменогорска. В регионе также прошли съёмки официального флага на фоне природных достопримечательностей, в том числе на территории государственного национального природного парка «Бурабай».
Полученные кадры войдут в серию видеороликов о путешествии флага по Казахстану, природе и культуре страны, жителях регионов и подготовке к чемпионату мира.
Проект ROAD TO ASTANA 2027 охватывает регионы Казахстана. В каждом городе проходят церемонии представления официального флага и фестивали настольного тенниса. Съёмочная группа знакомит зрителей с местными спортсменами и достопримечательностями.
После путешествия по регионам флаг вернётся в Астану, где с 22 по 30 мая 2027 года состоится финальный этап чемпионата мира по настольному теннису ITTF World Table Tennis Championships Finals Astana 2027.
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