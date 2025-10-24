В рамках рабочей поездки министр просвещения Жулдыз Сулейменова и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомились с работой новых образовательных учреждений Кокшетау, передаёт BAQ.KZ.

Гости посетили лицей "Білім-инновация", детский сад "Аяла" и новый технический лицей, где познакомились с условиями обучения, инновационными методами преподавания и мерами поддержки педагогов.

Лицей "Білім-инновация": акцент на робототехнику и ИИ

В новом лицее "Білім-инновация" особое внимание уделяется естественно-математическому направлению. Ученики продемонстрировали достижения в области робототехники и искусственного интеллекта, а также поделились своими успехами на международных конкурсах.

С нового учебного года лицей стал смешанным — теперь здесь обучаются и мальчики, и девочки. Министр и аким отметили высокий уровень подготовки учащихся и современные условия проживания в общежитии.

Детский сад "Аяла": забота и инклюзия

Детский сад "Аяла" — одно из уникальных учреждений региона, где созданы условия для обучения и адаптации детей с особыми образовательными потребностями.

Педагоги используют индивидуальные подходы, а инфраструктура полностью адаптирована для малышей с различными особенностями развития. Во время посещения учреждения аким области сообщил о выделении средств на приобретение инва-такси для воспитанников сада.

Технический лицей: новые возможности для учителей и учеников

В новом техническом лицее министр и аким области встретились с педагогами и учащимися. В рамках визита глава региона вручил шестерым учителям ключи от новых квартир, предоставленных по программе "Реновация".

Учителя выразили благодарность руководству области за внимание и поддержку системы образования.

Лицей открыт в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Сегодня здесь обучаются свыше 1500 школьников, занятия проходят в одну смену. Вторая половина дня отведена для кружков и секций дополнительного образования.

Современное здание оснащено интеллектуальной системой видеонаблюдения: установлено 170 "умных" камер, которые не только фиксируют происходящее, но и способны анализировать эмоции учеников и педагогов.

Образование будущего — в каждом регионе

Открытие новых школ и детских садов в Кокшетау стало частью масштабной программы по модернизации образовательной инфраструктуры Казахстана. Проекты направлены на создание комфортных условий для обучения, внедрение инновационных технологий и повышение статуса педагога.