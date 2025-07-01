  • 1 Июля, 16:32
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Колбасу из сайгака начали готовить в Казахстане

Учёные из ЗКАТУ готовят колбасу из сайгачатины и птицы.

Сегодня, 15:00
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00
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Фото: Unsplash

В Уральске начали выпуск колбасы из мяса сайги — экспериментальный продукт разработали учёные Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана, передаёт BAQ.KZ.

Проект реализуется в рамках научной работы молодых специалистов ЗКАТУ, пишет nadezhda.kz.

В рецептуре используют мясо сайги и домашней птицы (утятина или гусятина), выращенных в питомниках при университете.

Как рассказал Аян Оразов, и.о. доцента и заведующий лабораторией "Пищевая безопасность", особое внимание уделено качеству и безопасности продукта: проверяются микробиологические показатели, исключается наличие опасных бактерий.

В состав колбасы входят традиционные специи: соль, перец, чеснок.

По словам магистра Айданы Бекбусиновой, мясо сайги обладает хорошей сочностью, а готовый продукт может храниться до двух недель.

С одной туши сайгака получают до 15 кг мяса, а разработчики намерены довести рецептуру до совершенства, получить патент и выйти на рынок.

По последним данным, в ЗКО обитает около 2,3 млн сайгаков. Власти Казахстана рассматривают вопрос об изъятии 800 тыс. голов с целью переработки мяса и выпуска консервов.

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