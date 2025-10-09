В боливийском городе Санта-Крус произошёл серьёзный инцидент на городской ярмарке — на посетителей внезапно обрушилось колесо обозрения, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Red Uno.

Пострадали как минимум 45 человек. Об этом сообщил фельдшер Жан Нагера, работающий на месте происшествия.

Шестеро пострадавших были госпитализированы с переломами, двое из них — с тяжёлыми травмами таза. В больницы также поступили люди с переломами рук и ног, а некоторые — в критическом состоянии. По словам Нагеры, несколько человек упали с высоты более 10 метров. Ситуацию осложнило то, что часть пострадавших оказалась зажата между металлическими конструкциями рухнувшего аттракциона, что затруднило работу спасателей.

Однако в предварительном отчёте муниципального секретаря здравоохранения Санта-Круса Марсело Тельеса приводятся другие данные. Он утверждает, что пострадали от 10 до 12 человек и большинство из них получили незначительные травмы. При этом он исключил возможность смертельных исходов.