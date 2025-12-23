Количество форм налоговой отчетности в Казахстане сокращено на 60%
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства доложил о мерах по упрощению налоговой отчетности для предпринимателей, передаёт BAQ.KZ.
С 2009 года количество форм отчетности для бизнеса сократилось с 70 до 28, то есть на 60%.
С 1 января 2026 года для предпринимателей с суммой обязательств не более 1 млн тенге отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Теперь они будут сдавать одну декларацию по итогам года и оплачивать налоги раз в год.
"Важное новшество — отход от практики штрафов за непредставление отчетности. Если декларация не подана, она будет считаться с нулевыми показателями, при этом сохраняется возможность подать дополнительную отчетность и корректно уточнить данные", — отметил Мади Такиев.
Самое читаемое
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Сколько платят казахстанцам при утрате трудоспособности
- Суд отказал казахстанским пенсионерам в пересмотре базовой выплаты
- В Кызылординской области за три года капитально отремонтируют 51 школу
- В Астане построят двухуровневую дорогу протяженностью 12,4 км