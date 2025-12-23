Министр финансов РК Мади Такиев на заседании Правительства доложил о мерах по упрощению налоговой отчетности для предпринимателей, передаёт BAQ.KZ.

С 2009 года количество форм отчетности для бизнеса сократилось с 70 до 28, то есть на 60%.

С 1 января 2026 года для предпринимателей с суммой обязательств не более 1 млн тенге отменяются ежеквартальные расчеты текущих платежей по налогам на имущество, транспорт и землю. Теперь они будут сдавать одну декларацию по итогам года и оплачивать налоги раз в год.