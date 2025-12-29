Верховный Суд Республики Казахстан подвел итоги отправления правосудия судами страны за 2025 год. Расширенное совещание высшего судебного органа провел председатель Верховного Суда Республики Казахстан Асламбек Мергалиев, передает BAQ.KZ.

В работе совещания приняли участие помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, руководство судебных коллегий Верховного Суда и Судебной администрации, а также председатели кассационных, областных и приравненных к ним судов. Судьи республики были подключены в формате видеоконференцсвязи.

Как отметил Асламбек Мергалиев, ключевым событием года стало создание по поручению Главы государства самостоятельной кассационной инстанции. За первые пять месяцев ее работы кассационные суды зарегистрировали свыше 14 тысяч жалоб и протестов, тогда как за первое полугодие в Верховный Суд ранее поступало 9,7 тысячи кассационных ходатайств. Рост обращений на 45 процентов, по его словам, свидетельствует о доверии участников процесса к новой модели кассационного пересмотра.

Значительно увеличилась доля скорректированных судебных актов. По гражданским делам этот показатель вырос с 3 до 18,5 процента, по уголовным — с 8 до 29 процентов. По административным делам уровень пересмотра остался относительно стабильным, снизившись с 17 до 15,5 процента. Подчеркнута ключевая роль кассационной инстанции в обеспечении конституционных гарантий защиты прав граждан и юридических лиц.

В гражданском судопроизводстве зафиксирован рост количества исков и материалов на 27 процентов — с 1,3 млн до 1,6 млн. При этом увеличение числа завершенных дел и высокий уровень удовлетворяемости исков свидетельствуют о востребованности судебной системы. Из 276 тысяч медиабельных дел 46,3 процента были урегулированы альтернативными способами, а свыше 266 тысяч дел рассмотрены в упрощенном порядке.

В уголовном судопроизводстве число оправдательных приговоров выросло на 30 процентов — со 109 до 142 без учета дел частного обвинения. Отмечено более активное применение наказаний, не связанных с лишением свободы, включая исправительные и общественные работы, а также условное осуждение.

В рамках амнистии от наказания были освобождены 338 человек, более чем у 5 тысяч осужденных смягчены условия, а для 8,6 тысячи человек сокращены сроки наказания. Одновременно снизилась доля санкционированных ходатайств о содержании под стражей — до 62,5 процента против 74,5 процента годом ранее. При этом применение меры пресечения в виде домашнего ареста увеличилось на 81 процент, а электронные браслеты использовались в отношении 2 110 лиц.

Также выросло число удовлетворенных ходатайств о замене неотбытой части наказания более мягким видом — с 30,9 до 38,9 процента, и об условно-досрочном освобождении — с 52,9 до 53,9 процента. В административном судопроизводстве при общем росте числа исков до 32 тысяч по отдельным категориям отмечено их снижение, что связано с изменениями законодательства. Уровень удовлетворяемости административных исков сохраняется на уровне 58 процентов, а по инвестиционным спорам он достиг 84 процентов.

Верховный Суд отметил широкое применение экстерриториальной подсудности и мер содействия урегулированию споров, включая примирение сторон и отзыв исков, подчеркнув ориентир судебной системы на эффективность и защиту прав участников процесса.