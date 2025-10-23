Количество погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

По данным ТАСС, на данный момент подтверждено, что девять человек погибли, ещё пятеро получили ранения. Медики продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим, стараясь стабилизировать их состояние. Информация о пропавших без вести уточняется.

Губернатор подчеркнул, что родные и близкие погибших, а также пострадавшие получат всестороннюю помощь и поддержку, включая психологическую. Соответствующая работа уже организована, чтобы помочь пострадавшим справиться с трагедией.