Количество погибших при взрывах на заводе в России увеличилось до 9
Сегодня, 13:38
174Фото: gorod-kimry.ru
Количество погибших в результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области выросло до девяти человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".
Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем телеграм-канале.
По данным ТАСС, на данный момент подтверждено, что девять человек погибли, ещё пятеро получили ранения. Медики продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим, стараясь стабилизировать их состояние. Информация о пропавших без вести уточняется.
Губернатор подчеркнул, что родные и близкие погибших, а также пострадавшие получат всестороннюю помощь и поддержку, включая психологическую. Соответствующая работа уже организована, чтобы помочь пострадавшим справиться с трагедией.
