Количество систем КГД сократили с 12 до 5 в Казахстане

В Казахстане после масштабной цифровизации количество информационных систем Комитета государственных доходов сократилось с 12 до 5. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Асет Турысов на выездном заседании Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса в Астане, передает BAQ.KZ.

Во время обсуждения представители бизнеса пожаловались на растущую нагрузку на бухгалтеров и предпринимателей из-за большого количества цифровых платформ и сервисов, включая СНТ, электронные счета-фактуры, виртуальные склады и другие инструменты налогового администрирования.

Отвечая на вопрос, Асет Турысов заявил, что работа по объединению и централизации систем уже ведется в рамках поручения Президента о тотальной цифровизации.

«Два года назад Главой государства была поставлена задача по тотальной цифровизации систем КГД. Ранее в системе комитета функционировало 12 различных систем. Это были разрозненные системы — СНО, кабинеты налогоплательщика, лицевые счета и другие сервисы», — сообщил вице-министр.

По его словам, часть платформ уже объединена в единые решения.

«На сегодняшний день в КГД фактически осталось пять основных систем. Кроме того, система ИСНА объединила семь систем в одну платформу и уже полностью введена в промышленную эксплуатацию. Сегодня вся работа ведется именно на этой системе», — пояснил Турысов.

Он отметил, что цифровизация направлена на упрощение процессов налогового администрирования и снижение нагрузки на бизнес.