В Казахстане продолжает расти число социальных предпринимателей. По состоянию на 31 декабря 2025 года в соответствующий реестр включен 1431 субъект, тогда как годом ранее их было 835, передает BAQ.KZ.

Реестр ежегодно утверждается Министерством и формируется на основе данных местных исполнительных органов.

«Министерством утвержден Реестр субъектов социального предпринимательства по состоянию на 31 декабря 2025 года. В него включен 1431 субъект», — сообщили в ведомстве.

Наибольшее количество социальных предпринимателей зарегистрировано в Астане и Алматы, а также в Западно-Казахстанской, Алматинской областях и области Абай.

Чем занимаются социальные предприниматели

По данным реестра, большинство таких предприятий работают в сфере образования.

«Около 60% социальных предпринимателей работают в сфере образования, 20% — в сфере социальных услуг, 10% — в здравоохранении, ещё 10% — в других направлениях», — отмечается в информации.

Как формируется реестр

Заявки на включение в реестр сначала рассматриваются специальной комиссией. Она дает рекомендации по включению индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые занимаются социальным бизнесом.

В реестр могут войти предприниматели и компании, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества.

«К социальному предпринимательству относятся предприятия, созданные людьми с инвалидностью, а также бизнес, обеспечивающий рабочие места для лиц с особыми потребностями и представителей социально уязвимых слоев населения», — уточнили в министерстве.

Законодательная база для развития социального предпринимательства в Казахстане была сформирована в 2021 году, когда на уровне закона закрепили само понятие такого вида бизнеса.