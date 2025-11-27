В индонезийской провинции Северная Суматра продолжают подсчитывать последствия мощных наводнений и оползней, которые обрушились на несколько городов и районов, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

По данным руководителя отдела чрезвычайных ситуаций провинциального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Шри Вахьюни Панчасилавати, трагедия унесла жизни 29 человек.

Помимо погибших, 67 жителей получили ранения различной степени тяжести, а ещё девять человек числятся пропавшими без вести. Власти предупреждают, что эти цифры могут увеличиться, поскольку оценка масштабов ущерба и поисково-спасательные работы продолжаются.

Стихийные бедствия привели к разрушению более 400 жилых домов, повредили несколько мостов и значительную часть общественной инфраструктуры. Более 7 тысяч жителей вынуждены были оставить свои дома и временно разместиться в безопасных зонах.

Власти объявили чрезвычайное положение в округах Мандайлингнатал, Южный Тапанули и Северный Тапанули. Спасательные службы продолжают работу в условиях сложной местности и неблагоприятной погоды, стремясь ускорить поиск пропавших и оказать помощь пострадавшим.