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Количество жертв удара по Киеву достигло семи человек

Разрушен подъезд многоэтажки.

Сегодня, 16:02
АВТОР
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Количество жертв удара по Киеву достигло семи человек Сегодня, 16:02
Сегодня, 16:02
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В результате российского ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева число погибших возросло до семи человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. 

Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего, подтвердив тем самым трагический масштаб происшествия. Ракетный удар по многоэтажному жилому дому вызвал разрушения и человеческие жертвы в одном из центральных районов столицы.

Власти продолжают работу по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим. Расследование инцидента продолжается.

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