В результате российского ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева число погибших возросло до семи человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.

Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего, подтвердив тем самым трагический масштаб происшествия. Ракетный удар по многоэтажному жилому дому вызвал разрушения и человеческие жертвы в одном из центральных районов столицы.

Власти продолжают работу по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим. Расследование инцидента продолжается.