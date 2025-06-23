Количество жертв удара по Киеву достигло семи человек
Разрушен подъезд многоэтажки.
Сегодня, 16:02
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Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
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В результате российского ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева число погибших возросло до семи человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Спасатели извлекли из-под завалов тело ещё одного погибшего, подтвердив тем самым трагический масштаб происшествия. Ракетный удар по многоэтажному жилому дому вызвал разрушения и человеческие жертвы в одном из центральных районов столицы.
Власти продолжают работу по ликвидации последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим. Расследование инцидента продолжается.
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