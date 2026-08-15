Колизей в Риме продлил ночные экскурсии из-за сильной жары

Колизей в Риме этим летом продлил часы работы из-за сильной жары. Теперь четыре раза в неделю посетители могут отправиться на вечерние экскурсии, которые проходят до 23:00. Ночные туры организуют по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Одновременно в каждом из них могут участвовать до 275 человек. Летняя программа уже полностью забронирована.

После наступления темноты туристы могут осмотреть арену и подземные помещения Колизея, избегая дневной жары. Ранее такие экскурсии проводились два раза в неделю, но летом их количество увеличили вдвое. По словам директора Археологического парка Колизея Симоне Квиличи, продлённый график позволяет предложить туристам более комфортный вариант посещения во время сильной жары.

При поддержке Министерства культуры Италии ночные экскурсии могут продолжаться до сентября. Колизей был построен в I веке и считается крупнейшим амфитеатром в мире. В туристический сезон его ежедневно посещают до 20 тысяч человек.