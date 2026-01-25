Здание ссуза было построено в 1964 году. В прошлом году в колледже привели в порядок учебные помещения, инженерные коммуникации, благоустроили территорию вокруг здания, обновили материально-техническую базу, передаёт BAQ.KZ.

Директор колледжа Гулден Есенгалиева рассказала, что в колледже обучается 680 учащихся, из которых 45% - на дуальном обучении. Здесь готовят специалистов по пяти направлениям: программное обеспечение, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования, сварочное дело, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, монтаж инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации. Уровень трудоустройства выпускников составляет 88%.

Аким области осмотрел обновленные кабинеты, мастерские и учебные лаборатории, пообщался с преподавателями, а также обсудил вопросы дальнейшего развития колледжа и повышения качества профессиональной подготовки.

Ветеран педагогики Кулхан Ешманова, проработавшая в колледже 34 года, рассказала о том, как менялось учебное учреждение за эти годы.

"За свою долгую педагогическую практику в системе среднего профессионального образования мне довелось увидеть многое. Приходилось справляться с разными вызовами. Раньше были большие трудности, и многие училища приходилось закрывать. Этот колледж тоже пережил многое, но продолжает успешно работать и выпускать хороших специалистов. Для этого делается немало. Я рада, что молодое поколение учащихся получает современные условия для обучения и возможность сразу применять свои знания на практике. И нам, ветеранам, здесь всегда оказывают внимание: приглашают на мероприятия, ценят наш опыт и знания", - сказала Кулхан Ешманова.

Асхат Шахаров подчеркнул важность развития профессионального образования в регионе. По его словам, обновление материально-технической базы колледжей создает условия для качественной подготовки специалистов.

"Сегодня в колледже создаются хорошие условия для обучения, и это особенно важно для учащихся. Конечно, многим хочется стать руководителями, но региону нужны и квалифицированные рабочие специалисты. Поэтому наша задача готовить компетентные кадры, которые будут востребованы на рынке труда. В этом году планируется выпустить 300 специалистов, готовых применить свои знания и навыки на практике", - подчеркнул аким области.