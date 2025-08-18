Сабли и драгоценности из особняка Карима Масимова продали за 10 млн тенге
Возвращенные активы ушли с молотка.
В Казахстане прошли аукционные торги по продаже возвращённых активов, ранее принадлежавших бывшему главе КНБ Кариму Масимову. Среди них — коллекционные монеты, сабли и другие предметы из его особняка, передает BAQ.KZ.
Торги состоялись 15 августа 2025 года на электронной платформе E-Qazyna. По их итогам было реализовано 43 единицы имущества на общую сумму более 10 млн тенге при стартовой цене свыше 7 млн тенге.
Рост итоговой стоимости лотов, по данным компании, подтвердил высокий интерес участников и конкурентный характер торгов.
Организаторы подчеркнули, что аукцион проходил в открытом и прозрачном формате. В течение 10 рабочих дней победители заключат договоры купли-продажи, а передача имущества состоится только после полной оплаты.
Все поступления от продажи будут перечислены в Специальный государственный фонд, средства которого направляют на социальные проекты в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры, а также на поддержку социально уязвимых граждан.
Напомним, дом Карима Масимова был выставлен на продажу с движимым имуществом в количестве 879 единиц. На участке имеется незарегистрированное строение в виде гаража. Элитный особняк бывшего председателя КНБ не смогли продать с первого раза. Пришлось снова объявить аукцион.
Сам Карим Масимов находится в местах лишения свободы.
В апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова.
Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
