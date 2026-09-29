Колонна машин устроила «змейку» на дороге в Караганде

Свадебный кортеж из четырех автомобилей устроил опасные маневры прямо на городской дороге в Караганде. Машины шли «змейкой», резко перестраивались и заставляли других водителей держаться подальше, передает BAQ.KZ.

Нарушение попало на камеры видеонаблюдения полиции. На записи видно, как сразу несколько автомобилей игнорируют разметку и синхронно виляют по проезжей части.

Судя по видео, другим участникам движения приходилось отстраняться от колонны и снижать скорость, чтобы не попасть под опасный маневр.

В какой-то момент один из пассажиров или участников кортежа высовывается из автомобиля прямо во время движения.

В полиции сообщили, что речь идет о свадебном кортеже.

Правоохранители установили всех водителей. Ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 27 лет.

Всех четверых привлекли к административной ответственности, автомобили водворили на штрафстоянку.

Подобная езда в плотном городском потоке создает угрозу для всех вокруг. Одно резкое перестроение или попытка уйти от такой колонны могла закончиться ДТП.