Колонна машин устроила «змейку» на дороге в Караганде
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Свадебный кортеж из четырех автомобилей устроил опасные маневры прямо на городской дороге в Караганде. Машины шли «змейкой», резко перестраивались и заставляли других водителей держаться подальше, передает BAQ.KZ.
Нарушение попало на камеры видеонаблюдения полиции. На записи видно, как сразу несколько автомобилей игнорируют разметку и синхронно виляют по проезжей части.
Судя по видео, другим участникам движения приходилось отстраняться от колонны и снижать скорость, чтобы не попасть под опасный маневр.
В какой-то момент один из пассажиров или участников кортежа высовывается из автомобиля прямо во время движения.
В полиции сообщили, что речь идет о свадебном кортеже.
Правоохранители установили всех водителей. Ими оказались местные жители в возрасте от 20 до 27 лет.
Всех четверых привлекли к административной ответственности, автомобили водворили на штрафстоянку.
Подобная езда в плотном городском потоке создает угрозу для всех вокруг. Одно резкое перестроение или попытка уйти от такой колонны могла закончиться ДТП.
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