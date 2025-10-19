Колумбия готовит ответ после уничтожения рыбацкого катера военными США
Власти страны намерены предпринять правовые меры после инцидента.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что власти страны намерены предпринять правовые меры после инцидента, в результате которого американские военные уничтожили катер, принадлежавший колумбийскому рыболову, передаёт BAQ.KZ.
Катер был атакован 16 сентября и, по предварительным данным, находился в колумбийских территориальных водах в момент удара.
"Катер, подвергшийся атаке, был колумбийским. У него был поднят мотор, что указывает на неисправность, и двигатель был заглушен. Предположительно, он находился в наших водах. На борту находился опытный рыбак Алехандро Каранса, который не вернулся домой", — написал Петро в соцсети X.
Колумбийские власти намерены добиваться расследования инцидента и официальных разъяснений от США. Судьба рыбака пока остается неизвестной.
