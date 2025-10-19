Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что власти страны намерены предпринять правовые меры после инцидента, в результате которого американские военные уничтожили катер, принадлежавший колумбийскому рыболову, передаёт BAQ.KZ.

Катер был атакован 16 сентября и, по предварительным данным, находился в колумбийских территориальных водах в момент удара.

"Катер, подвергшийся атаке, был колумбийским. У него был поднят мотор, что указывает на неисправность, и двигатель был заглушен. Предположительно, он находился в наших водах. На борту находился опытный рыбак Алехандро Каранса, который не вернулся домой", — написал Петро в соцсети X.

Колумбийские власти намерены добиваться расследования инцидента и официальных разъяснений от США. Судьба рыбака пока остается неизвестной.