Кома и переломы таза: в Алматы спасли женщину, упавшую с четвертого этажа

Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы спасли женщину, которая упала с четвертого этажа. Ее привезли в критическом состоянии, а через 18 дней выписали домой, сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

Пациентку доставили в больницу в экстренном порядке с тяжелыми множественными травмами. У нее диагностировали кому второй степени, критически низкое давление, травматический и геморрагический шок, множественные переломы костей таза и тяжелую травму грудной клетки.

Сначала медики боролись за то, чтобы восстановить жизненно важные функции организма. Когда состояние удалось стабилизировать, женщину начали готовить к операции.

Восстанавливали и фиксировали кости таза травматологи-ортопеды Даулет Чукманов и Нуржан Нуралы, за анестезию отвечал Асхат Касымович. Поврежденные кости хирурги закрепили специальными металлическими пластинами и винтами.

Уже на второй день после операции пациентку начали поднимать. Ее самочувствие постепенно улучшалось, и на 18-е сутки женщину выписали в удовлетворительном состоянии.