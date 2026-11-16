Кома и переломы таза: в Алматы спасли женщину, упавшую с четвертого этажа
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Врачи Центральной городской клинической больницы Алматы спасли женщину, которая упала с четвертого этажа. Ее привезли в критическом состоянии, а через 18 дней выписали домой, сообщили в управлении общественного здравоохранения города.
Пациентку доставили в больницу в экстренном порядке с тяжелыми множественными травмами. У нее диагностировали кому второй степени, критически низкое давление, травматический и геморрагический шок, множественные переломы костей таза и тяжелую травму грудной клетки.
Сначала медики боролись за то, чтобы восстановить жизненно важные функции организма. Когда состояние удалось стабилизировать, женщину начали готовить к операции.
Восстанавливали и фиксировали кости таза травматологи-ортопеды Даулет Чукманов и Нуржан Нуралы, за анестезию отвечал Асхат Касымович. Поврежденные кости хирурги закрепили специальными металлическими пластинами и винтами.
Уже на второй день после операции пациентку начали поднимать. Ее самочувствие постепенно улучшалось, и на 18-е сутки женщину выписали в удовлетворительном состоянии.
«Своевременная экстренная помощь, профессионализм врачей и слаженная работа медицинской команды сыграли решающую роль в лечении пациентки с тяжелыми сочетанными травмами», – говорится в сообщении управления общественного здравоохранения Алматы.
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