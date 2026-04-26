Команда Казахстана по водному поло одержала победу на Азиатских играх в Китае

Мужская команда Казахстана по водному поло одержала очередную победу на Азиатских пляжных играх, которые проходят в Санье (Китай), передает BAQ.KZ.

По итогам четырёх периодов была зафиксирована ничья (4:1, 6:2, 2:3, 0:1). В серии пенальти казахстанцы оказались точнее - 2:1.

Добавим, что днём ранее Казахстан обыграл Таиланд.

Соревнования по водному поло в Санье проходят по круговой системе. В мужском турнире принимают участие шесть сборных.

Следующий матч наша команда проведёт 27 апреля против Ирана.