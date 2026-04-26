Команда Казахстана по водному поло одержала победу на Азиатских играх в Китае
Во второй игре наши ватерполисты встретились со сборной Гонконга.
Сегодня 2026, 18:13
102Фото: НОК РК/Никита Басов
Мужская команда Казахстана по водному поло одержала очередную победу на Азиатских пляжных играх, которые проходят в Санье (Китай), передает BAQ.KZ.
По итогам четырёх периодов была зафиксирована ничья (4:1, 6:2, 2:3, 0:1). В серии пенальти казахстанцы оказались точнее - 2:1.
Добавим, что днём ранее Казахстан обыграл Таиланд.
Соревнования по водному поло в Санье проходят по круговой системе. В мужском турнире принимают участие шесть сборных.
Следующий матч наша команда проведёт 27 апреля против Ирана.