Команда Казахстана по водному поло одержала победу на Азиатских играх в Китае

Во второй игре наши ватерполисты встретились со сборной Гонконга.

НОК РК/Никита Басов
Фото: НОК РК/Никита Басов

Мужская команда Казахстана по водному поло одержала очередную победу на Азиатских пляжных играх, которые проходят в Санье (Китай), передает BAQ.KZ.

По итогам четырёх периодов была зафиксирована ничья (4:1, 6:2, 2:3, 0:1). В серии пенальти казахстанцы оказались точнее - 2:1.

Добавим, что днём ранее Казахстан обыграл Таиланд.

Соревнования по водному поло в Санье проходят по круговой системе. В мужском турнире принимают участие шесть сборных.

Следующий матч наша команда проведёт 27 апреля против Ирана.

