Команда полиции области Абай стала чемпионом МВД по волейболу

В Петропавловске завершился республиканский чемпионат Министерства внутренних дел Республики Казахстан по волейболу, организованный Департаментом полиции Северо-Казахстанской области при поддержке спортивного клуба «ARLAN».

На протяжении нескольких дней на спортивных площадках города за звание сильнейшей полицейской команды страны боролись 25 команд и более 250 сотрудников полиции со всех регионов Казахстана. Турнир стал настоящим праздником спорта, где участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, командное единство, спортивное мастерство и волю к победе.

Решающие матчи состоялись 23 июля. В финале команда Департамента полиции области Абай встретилась с командой Департамента полиции города Шымкента. Уверенно контролируя ход игры, волейболисты области Абай одержали убедительную победу со счетом 3:0, завоевав звание чемпионов МВД Республики Казахстан.

В ходе торжественной церемонии закрытия победителям были вручены чемпионский кубок и золотые медали. Серебряными призерами стали представители Департамента полиции города Шымкента, бронзовые награды завоевала команда Департамента полиции области Жетысу.

Высокие результаты спортсменов области Абай были отмечены и в индивидуальных номинациях.

Звание «Лучший блокирующий турнира» присуждено старшему лейтенанту полиции Василию Антоновичу Плотникову, а лучшим игроком чемпионата признан старший лейтенант полиции Рауану Дауренұлы Жаксылыкову.

Кроме того, по итогам соревнований в состав сборной команды Министерства внутренних дел Республики Казахстан вошли сотрудники Департамента полиции области Абай:

• майор полиции Ұлан Нұрланұлы Акашев;

• капитан полиции Нурсултан Бегешұлы Бокейханов;

• старший лейтенант полиции Мейржан Талантұлы Советханов.