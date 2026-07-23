Команда полиции области Абай стала чемпионом МВД по волейболу
На протяжении нескольких дней за звание сильнейшей полицейской команды страны боролись 25 команд.
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В Петропавловске завершился республиканский чемпионат Министерства внутренних дел Республики Казахстан по волейболу, организованный Департаментом полиции Северо-Казахстанской области при поддержке спортивного клуба «ARLAN».
На протяжении нескольких дней на спортивных площадках города за звание сильнейшей полицейской команды страны боролись 25 команд и более 250 сотрудников полиции со всех регионов Казахстана. Турнир стал настоящим праздником спорта, где участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, командное единство, спортивное мастерство и волю к победе.
Решающие матчи состоялись 23 июля. В финале команда Департамента полиции области Абай встретилась с командой Департамента полиции города Шымкента. Уверенно контролируя ход игры, волейболисты области Абай одержали убедительную победу со счетом 3:0, завоевав звание чемпионов МВД Республики Казахстан.
В ходе торжественной церемонии закрытия победителям были вручены чемпионский кубок и золотые медали. Серебряными призерами стали представители Департамента полиции города Шымкента, бронзовые награды завоевала команда Департамента полиции области Жетысу.
Высокие результаты спортсменов области Абай были отмечены и в индивидуальных номинациях.
Звание «Лучший блокирующий турнира» присуждено старшему лейтенанту полиции Василию Антоновичу Плотникову, а лучшим игроком чемпионата признан старший лейтенант полиции Рауану Дауренұлы Жаксылыкову.
Кроме того, по итогам соревнований в состав сборной команды Министерства внутренних дел Республики Казахстан вошли сотрудники Департамента полиции области Абай:
• майор полиции Ұлан Нұрланұлы Акашев;
• капитан полиции Нурсултан Бегешұлы Бокейханов;
• старший лейтенант полиции Мейржан Талантұлы Советханов.
«Вы достойно представили область Абай и доказали, что наши сотрудники сильны не только в службе, но и в спорте. Ваш успех — это предмет гордости для всего личного состава. Поздравляю с заслуженной победой и желаю не останавливаться на достигнутом, новых спортивных высот и дальнейших успехов в службе», — отметил начальник ДП области Абай полковник полиции Эльдар Данияров.
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