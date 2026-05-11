Командира СОБРа уволили в Атырауской области после скандального видео
Дисциплинарные меры применены и к другим руководителям подразделения.
Сегодня 2026, 07:41
76Фото: Скриншот видео
В Атырауской области одного из командиров СОБРа уволили по итогам служебной проверки, начатой после распространения резонансного видео в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в правоохранительных органах, командир роты Нурбахыт Басаров был освобождён от должности за нарушение служебной этики.
Кроме того, дисциплинарные меры применены и к другим руководителям подразделения: командиру спецотряда Еркебулану Сапанову и командиру роты Ерику Карабаеву объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии.
Проверка была проведена после появления видеозаписей с участием сотрудников, вызвавших общественный резонанс.
На видео руководство подразделения, используя нецензурную лексику, отчитывает подчинённых, применяя при этом физическое воздействие.
Двух сотрудников СОБРа оскорбляют — звучит грубая нецензурная брань. Одного из них бьют: сначала рукой по лицу, затем — предметом.
