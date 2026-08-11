Стала известна очерёдность выступления партий на теледебатах
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Представители семи политических партий примут участие в первых командных теледебатах в Казахстане.
В прямом эфире телеканала Jibek Joly состоялась открытая жеребьёвка, которая определила очередность их выступлений.
По результатам жеребьёвки партии выступят в следующем порядке:
- «Ақ жол»
- ОСДП
- «Әділет»
- Народная партия Казахстана
- «Ауыл»
- «Байтак»
- Respublica
Командные теледебаты пройдут 12 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала Jibek Joly. Тема первого выпуска – «Верховенство закона как основа справедливого общества» в рамках принципа «Закон и порядок».
Впервые в формате командных теледебатов от каждой политической партии, участвующей в выборах в Курултай, выступят по два представителя.
Участники представят ключевые положения предвыборных программ партий, расскажут о своих инициативах и подходах к построению справедливого общества, основанного на верховенстве закона.
Также представители партий ответят на вопросы избирателей и журналистов, поступившие через WhatsApp. В ходе прямого эфира партии озвучат публичные обещания.
Зрители смогут задать свои вопросы непосредственно участникам теледебатов. Для этого во время трансляции необходимо будет отсканировать QR-код.
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