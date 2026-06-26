Командующий миссией ООН проверила службу казахстанских миротворцев на Голанских высотах
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Командующий Силами Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF) генерал-майор Анита Асма посетила район дислокации казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах после очередной ротации личного состава.
По данным Минобороны РК, в ходе визита она ознакомилась с организацией службы казахстанских военнослужащих, осмотрела объекты инфраструктуры, инженерную технику и операционные средства, а также посетила наблюдательные позиции ООН в зоне ответственности миссии.
Генерал-майор встретилась с личным составом национального контингента. Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности, организации службы и дальнейшего выполнения задач по поддержанию режима прекращения огня и наблюдению за разъединением сторон.
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