Команды 16 университетов мира встретились на шахматном чемпионате в Алматы

В Алматы стартовали сразу два крупных международных шахматных события – финал FIDE World University Team Chess Championship и матч юношеских сборных Казахстана и мира.

Как сообщает Казахстанская федерация шахмата, с 4 по 9 августа за титул сильнейшей студенческой команды мира поборются представители 16 ведущих университетов, среди которых Оксфорд, Кембридж и Гарвард. Казахстан на турнире представляют Казахский национальный университет спорта, Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Almaty Management University (AlmaU).

На церемонии открытия заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что проведение чемпионата способствует развитию международного сотрудничества.

«Сегодня Казахстан становится местом встречи сильнейших молодых шахматистов, представляющих ведущие образовательные учреждения мира. Этот чемпионат – не только борьба за медали, но и площадка для общения, обмена знаниями, укрепления связей между университетами и формирования долгосрочного партнерства между странами», – сказала она.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подчеркнул, что шахматы являются эффективным образовательным инструментом. По его словам, более 200 студентов пяти педагогических вузов уже прошли обучение по Minor-программе «Педагог по шахматам», а в 31 университете страны реализуются дисциплины по шахматному образованию. Следующим этапом развития стало открытие учебно-методической лаборатории KazChessLab на базе Казахского национального женского педагогического университета.

Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов заявил, что проведение соревнований такого уровня подтверждает укрепление позиций Казахстана на мировой шахматной арене. Он также отметил, что развитие студенческих шахмат остается одним из приоритетов федерации, поскольку именно университетская среда способствует формированию международных профессиональных связей.

Заместитель акима Алматы Нурлан Абдрахим напомнил, что в южной столице обучаются более 236 тысяч студентов, поэтому проведение здесь мирового университетского чемпионата является закономерным.

По состоянию на 1 августа в число лидеров по среднему рейтингу участников входят Saint Louis University (2577), Ural State Mining University (2514), University of Texas at Dallas (2441) и Казахский национальный университет спорта (2420).

Казахстанские команды

Казахский национальный университет спорта (KNUS):

GM Казыбек Ногербек;

IM Сатбек Ахмединов;

IM Арыстан Исанжулов;

IM Меруерт Камалиденова;

Алишер Мажкенов.

КазНУ имени аль-Фараби:

FM Ерлан Тлеуханов;

Бекарыс Турсунали;

Султан Аманжол;

WCM Асель Лесбекова;

Дарина Акпанбетова.

AlmaU:

FM Жангир Бижигитов;

Диас Алимбетов;

FM Нурасыл Жумабек;

Нурай Еркинбек;

Ануар Уалихан.

Параллельно 4-5 августа в Алматы проходит матч юношеских сборных Казахстана и мира среди шахматистов в возрасте от 8 до 18 лет. Сначала участники определят сильнейших в рапиде, затем – в блице. Общий призовой фонд соревнований составляет 15 млн тенге.

Организаторами турниров выступают Международная шахматная федерация (FIDE), Министерство туризма и спорта РК, Министерство науки и высшего образования РК, Казахстанская федерация шахмат и акимат Алматы.