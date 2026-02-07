Команды спецназа Казахстана вошли в топ-10 по итогам первого дня UAE SWAT Challenge в ОАЭ

В соревнованиях участвуют 48 стран мира.

Вчера, 22:28
АВТОР
Казахстанские подразделения специального назначения успешно выступили в первый день международного турнира UAE SWAT Challenge, который проходит в Дубае, передаёт BAQ.KZ.

В соревнованиях участвуют 109 команд спецподразделений силовых структур из 48 стран мира. По итогам первого дня все четыре команды из Казахстана вошли в десятку лучших.

Лидером турнирной таблицы стала команда Kazakhstan C, второе место заняла команда Kazakhstan D. Команда Kazakhstan B расположилась на четвертой позиции, а Kazakhstan A замкнула первую десятку, заняв десятое место.

Женская сборная Казахстана "Tomiris" занимает 20-е место в общем зачете и уверенно лидирует среди женских команд турнира.

В состав казахстанских команд под единым государственным флагом вошли лучшие сотрудники подразделений Службы государственной охраны РК, Комитета национальной безопасности РК и Министерства внутренних дел РК.

В пресс-службе отметили, что желают казахстанским спецназовцам успешного выступления и на следующих этапах соревнований.

Турнир UAE SWAT Challenge продлится пять соревновательных дней и завершится 11 февраля.

 
 
 
 
 
