Команды спецназа Казахстана вошли в топ-10 по итогам первого дня UAE SWAT Challenge в ОАЭ
В соревнованиях участвуют 48 стран мира.
Казахстанские подразделения специального назначения успешно выступили в первый день международного турнира UAE SWAT Challenge, который проходит в Дубае, передаёт BAQ.KZ.
В соревнованиях участвуют 109 команд спецподразделений силовых структур из 48 стран мира. По итогам первого дня все четыре команды из Казахстана вошли в десятку лучших.
Лидером турнирной таблицы стала команда Kazakhstan C, второе место заняла команда Kazakhstan D. Команда Kazakhstan B расположилась на четвертой позиции, а Kazakhstan A замкнула первую десятку, заняв десятое место.
Женская сборная Казахстана "Tomiris" занимает 20-е место в общем зачете и уверенно лидирует среди женских команд турнира.
В состав казахстанских команд под единым государственным флагом вошли лучшие сотрудники подразделений Службы государственной охраны РК, Комитета национальной безопасности РК и Министерства внутренних дел РК.
В пресс-службе отметили, что желают казахстанским спецназовцам успешного выступления и на следующих этапах соревнований.
Турнир UAE SWAT Challenge продлится пять соревновательных дней и завершится 11 февраля.
