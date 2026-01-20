В Алматы продолжается работа по созданию комфортных условий для водителей общественного транспорта. В рамках программы планируется строительство 20 отстойно-разворотных площадок (ОРП), передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

По словам специалистов Управления развития дорожной инфраструктуры, такие площадки решают сразу две задачи: исключают вынужденную парковку автобусов вдоль проезжей части и обеспечивают водителей удобными условиями для полноценного отдыха, что напрямую влияет на безопасность перевозок.

На сегодняшний день завершено строительство ОРП в микрорайоне Коктобе - конечной точки для двух маршрутов с общим выпуском 47 автобусов. На площадке уложено асфальтобетонное покрытие, установлено наружное освещение, а также построено модульное здание для отдыха водителей площадью 49 м², оборудованное зонами приема пищи и санитарными кабинами.

В разных районах города продолжается строительство ещё трёх площадок, которые планируется сдать в этом году. Для оставшихся 16 ОРП ведется разработка проектно-сметной документации.