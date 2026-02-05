Комиссия по Конституционной реформе планирует дополнить сравнительную таблицу к проекту новой Конституции, включив в неё предложения граждан и экспертов. Об этом сообщила председатель комиссии и Конституционного суда Эльвира Азимова, передает BAQ.KZ.

По её словам, комиссия продолжает анализировать поступающие инициативы, одновременно внося уточнения в текст отдельных норм проекта Основного закона.

– На следующем заседании прошу собрать все предложения, которые поступили за восемь заседаний, сформировать их в сравнительную таблицу и показать, как они были учтены в проекте или находятся в процессе рассмотрения. Поскольку заседания проходят в прямой трансляции, важно предоставлять гражданам чёткую и понятную информацию о проделанной работе, — отметила Эльвира Азимова.

Следующее заседание конституционной комиссии состоится 7 февраля.