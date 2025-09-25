Комитет государственных доходов РК прокомментировал публикации в ряде российских СМИ о якобы задержании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при их ввозе из Казахстана, передает BAQ.KZ.

В КГД сообщили, что данная информация не соответствует действительности. На самом деле дроны были задержаны 13 июня 2025 года на пункте пропуска "Жайсан" сотрудниками Пограничной службы КНБ при попытке ввоза из России без необходимых документов.

Груз был передан органам госдоходов для применения мер экспортного контроля. Уполномоченный орган подтвердил, что БПЛА относятся к товарам, ввоз которых требует специального разрешения.

Суд признал владельца груза виновным в нарушении КоАП РК и наложил административный штраф. После завершения всех процедур дроны были возвращены владельцу с обязательством вывоза обратно в страну отправления. 15 сентября 2025 года товар выдворили в Российскую Федерацию, о чём российская сторона уведомлена в установленном порядке.