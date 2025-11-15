Комитет государственных доходов поздравил казахстанцев с Днём национальной валюты
Сегодня, 19:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:14Сегодня, 19:14
84Фото: Pixabay.com
Комитет государственных доходов поздравил граждан страны с Днём национальной валюты, который ежегодно отмечается 15 ноября, передаёт BAQ.KZ.
В поздравлении говорится, что развитие финансовой системы и укрепление экономики остаются важнейшими приоритетами государства.
КГД пожелал казахстанцам стабильности, роста и новых достижений в финансовой сфере, подчеркнув символическое значение тенге как знака независимости и процветания Казахстана.
Самое читаемое
- К матчу Казахстан – Бельгия в Астане запустят специальные шаттл-автобусы
- В Астане закрыли клуб за продажу "веселящего газа"
- Алматы и Шымкент связала полностью четырехполосная трасса
- Семья из Германии отравилась уличной едой в Стамбуле: двое детей умерли
- Бывшую жену боксера Бивола будет проверять МВД России