  • 15 Ноября, 20:21

Комитет государственных доходов поздравил казахстанцев с Днём национальной валюты

Сегодня, 19:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 19:14
Сегодня, 19:14
84
Фото: Pixabay.com

Комитет государственных доходов поздравил граждан страны с Днём национальной валюты, который ежегодно отмечается 15 ноября, передаёт BAQ.KZ.

В поздравлении говорится, что развитие финансовой системы и укрепление экономики остаются важнейшими приоритетами государства.

КГД пожелал казахстанцам стабильности, роста и новых достижений в финансовой сфере, подчеркнув символическое значение тенге как знака независимости и процветания Казахстана.

Самое читаемое

Наверх