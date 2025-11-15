Комитет государственных доходов поздравил граждан страны с Днём национальной валюты, который ежегодно отмечается 15 ноября, передаёт BAQ.KZ.

В поздравлении говорится, что развитие финансовой системы и укрепление экономики остаются важнейшими приоритетами государства.

КГД пожелал казахстанцам стабильности, роста и новых достижений в финансовой сфере, подчеркнув символическое значение тенге как знака независимости и процветания Казахстана.