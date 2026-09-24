Комитет медицинского контроля: графики есть, но записаться к врачу удается не всегда
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В ряде поликлиник Казахстана пациентам сложно самостоятельно записаться как к участковым врачам, так и к профильным специалистам. С октября Минздрав начнет каждые две недели проверять реальную доступность записи, передает BAQ.KZ.
Проблему выявил анализ Комитета медицинского контроля. В некоторых медорганизациях графики приема сформированы, но возможность самостоятельно выбрать прием и записаться к врачу остается ограниченной.
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила убрать организационные барьеры и усилить контроль за доступностью медицинской помощи.
«Если человек не может попасть в поликлинику и записаться к врачу, о какой доступности медицинской помощи мы можем говорить? Это базовые вещи, которые должны быть обеспечены на местах», - заявила Акмарал Альназарова.
Председатель Комитета медицинского контроля Лаурра Ахметнияз сообщила, что ограничения выявили при записи и к участковым врачам, и к профильным специалистам.
«Проблема заключается не только в наличии графиков, но и в реальной возможности пациента самостоятельно записаться на прием. По выявленным недостаткам медицинским организациям будут направлены соответствующие рекомендации», - сообщила глава Комитета.
С октября в регионах начнется системный анализ работы организаций первичной медико-санитарной помощи. Территориальные подразделения и профильные департаменты будут проверять их соответствие установленным стандартам.
Контроль коснется не только электронной или самостоятельной записи. Минздрав намерен оценивать организацию медицинской помощи в целом.
Управлениям здравоохранения поручено держать доступность помощи на постоянном контроле. Пациент должен иметь возможность получить необходимую информацию и записаться как онлайн, так и при личном обращении в поликлинику.
«Нужно быть доступными для населения и онлайн, и офлайн. Человек должен прийти в поликлинику и получить всю необходимую информацию. Возможность записаться к врачу - это ежедневная работа системы здравоохранения на местах», - подчеркнула Акмарал Альназарова.
Мониторинг возможности записи к участковым врачам и профильным специалистам будут проводить каждые две недели.
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