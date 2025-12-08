Комитет водных ресурсов разъяснил происхождение видео о "возрождении Арала"
Видео о восстановлении Арала не соответствует действительности.
Недавно в социальных сетях распространилось видео, в котором утверждается, что Аральское море активно восстанавливается. Представитель МВРИ РК пояснил, что ролик не относится к казахстанской части Арала, и представил актуальные данные о реальном состоянии Северного Аральского моря. Об этом стало известно на площадке СЦК, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
"Я видел этот ролик в социальных сетях. Но мы знаем, как Сырдария впадает в Арал и как выглядит его береговая линия. Видео, которое распространяют, относится к другому водному объекту, возможно — к другой части Арала, но точно не к казахстанской стороне", — пояснил глава Комитета водных ресурсов МВРИ РК Сеилбек Нурымбетов.
1,7 кубокилометра воды направлено в Северный Арал с начала года
Председатель Комитета сообщил актуальные данные о фактическом состоянии Северного Аральского моря. По его словам, в 2025 году продолжалась системная работа по поддержанию уровня воды.
"С начала года в Северный Арал через Сырдарью было подано более 1,7 кубокилометра воды. Сейчас объём Северного Арала составляет более 22 кубокилометров", — отметил спикер.
Он подчеркнул, что начат второй этап проекта по восстановлению Северного Арала.
Комитет ведёт работу над подготовкой второго этапа проекта по восстановлению Северного Аральского моря. Он включает укрепление дамбы и мероприятия по стабилизации уровня воды.
"Проект второго этапа сейчас разрабатывается. Мы ожидаем, что к концу этого года или в начале следующего года проектировщики представят результаты. После этого мы вынесем материалы на общественное обсуждение", — сообщил спикер.
Сеилбек Нурымбетов уточнил, что в распространённом ролике, по его информации, показан участок в районе Мойнака, который не соответствует географии казахстанской части Арала.
"Видеоролик демонстрирует местность Мойнак. По моему пониманию, береговая линия и другие признаки там не совпадают с казахстанской частью Аральского моря", — подчеркнул он.
