Коммерческую ипотеку и точечное субсидирование хотят развивать в Казахстане

В Казахстане рассматривают возможности расширения коммерческого финансирования жилищного строительства, развития ипотечных инструментов и более адресного субсидирования граждан. Эти вопросы обсудили на заседании Координационного совета по сотрудничеству Правительства с международными финансовыми организациями, передает BAQ.KZ.

В обсуждении вопросов жилищного финансирования участвовали представители Международной финансовой корпорации. Руководитель деятельности IFC Зафар Хашимов отметил высокий уровень экономического развития Казахстана в Центральной Азии и обратил внимание на масштабы жилищного строительства.

По данным, озвученным на заседании, в 2025 году в Казахстане было введено более 20 млн кв. метров жилья. За первые восемь месяцев 2026 года – еще 11,3 млн кв. метров. Последний показатель подтверждается и официальными данными Правительства: он на 3,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года.

На этом фоне участники заседания обсудили возможность увеличить долю коммерческого финансирования жилищной отрасли и одновременно сделать государственную поддержку более адресной.

В частности, речь шла о повышении эффективности уже действующих механизмов, дальнейшем развитии ипотечных инструментов и использовании точечного субсидирования. При этом конкретные новые ипотечные программы или параметры субсидий по итогам заседания не объявлялись.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил готовность Правительства расширять взаимодействие с международными финансовыми институтами при реализации экономических и социальных проектов.

«Уверен, что все это будет способствовать дальнейшему устойчивому, динамичному экономическому развитию страны, в том числе в партнерстве с международными финансовыми организациями и институтами», – сказал Бектенов.

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В заседании участвовали представители Всемирного банка, ЕБРР, Международной финансовой корпорации и Евразийского фонда стабилизации и развития. По видеосвязи подключились представители Евразийского банка развития, Исламского банка развития, Азиатского банка развития и Французского агентства развития.

Со стороны Казахстана в обсуждении приняли участие заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр финансов Мади Такиев и председатель «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

По итогам заседания Премьер-министр назвал развитие жилищного строительства одним из стратегически важных направлений. Ответственным госорганам поручено продолжить проработку озвученных инициатив и усилить контроль за эффективным использованием средств в рамках совместных проектов.