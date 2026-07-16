Коммуналка станет дешевле: как оформить жилищную помощь в 2026 году

В Казахстане обновили правила предоставления жилищной помощи семьям с невысокими доходами. Государственная выплата позволяет компенсировать часть расходов на коммунальные услуги, содержание жилья, капитальный ремонт и аренду жилья, предоставленного акиматом. Жилищная помощь назначается, если расходы семьи на жилье и коммунальные услуги превышают установленную долю от ее доходов.

С 10 июля 2026 года местные маслихаты должны устанавливать этот порог в пределах от 5 до 10% совокупного дохода семьи. Ранее единого диапазона законодательство не предусматривало. Размер выплаты рассчитывается по принципу софинансирования. Семья самостоятельно оплачивает расходы в пределах установленного порога, а сумму сверх него компенсирует государство.

Например, если семья зарабатывает 300 тыс. тенге в месяц, а в регионе установлен порог 10%, она самостоятельно оплачивает до 30 тыс. тенге расходов на жилье. Если коммунальные платежи и другие расходы составили 45 тыс. тенге, государство компенсирует оставшиеся 15 тыс. тенге. В другом случае одиноко проживающий пенсионер с доходом 100 тыс. тенге при пороге 5% оплачивает самостоятельно 5 тыс. тенге. Если расходы на коммунальные услуги достигают 20 тыс. тенге, компенсация составит 15 тыс. тенге.

При этом окончательный размер жилищной помощи определяется индивидуально. Учитываются доход семьи, количество проживающих, площадь жилья, действующие коммунальные тарифы и другие показатели. Еще одно обязательное условие — семья должна проживать в единственном жилье, которое находится в собственности, либо в государственном или арендном жилье, предоставленном акиматом.

Подать заявление на получение жилищной помощи можно через ЦОН или портал eGov. Обращаться за выплатой необходимо один раз в квартал, а перечисление средств производится на банковский счет, указанный заявителем.