Оплату за коммуналку принимали только через «избранные» банки в Костанае
Это ограничивало выбор потребителей.
Сегодня 2026, 02:34
53Фото: BAQ.kz
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК рассмотрел обращение в отношении Костанайской теплоэнергетическая компания», передает BAQ.kz.
Проверка показала, что при оплате отопления и горячего водоснабжения жители могли сталкиваться с неудобствами. Выяснилось, что платежи принимались через мобильные приложения только отдельных банков второго уровня. Это ограничивало выбор потребителей и могло создавать препятствия для других участников рынка.
Антимонопольный орган расценил такие действия как признаки возможного злоупотребления монопольным положением — в соответствии с подпунктом 10 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.
В адрес предприятия было направлено официальное уведомление с требованием устранить нарушения. В «КТЭК» привели в порядок систему оплаты и устранили ограничения в полном объеме.
Самое читаемое
- В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
- В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
- Что забрали у Жанабыловых по приговору суда
- «Черный беркут»: кто отбывает пожизненные сроки и что остаётся за закрытыми дверями
- Сатпаев назван лучшим нападающим в истории Казахстана