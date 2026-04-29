Оплату за коммуналку принимали только через «избранные» банки в Костанае

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК рассмотрел обращение в отношении Костанайской теплоэнергетическая компания», передает BAQ.kz.

Проверка показала, что при оплате отопления и горячего водоснабжения жители могли сталкиваться с неудобствами. Выяснилось, что платежи принимались через мобильные приложения только отдельных банков второго уровня. Это ограничивало выбор потребителей и могло создавать препятствия для других участников рынка.

Антимонопольный орган расценил такие действия как признаки возможного злоупотребления монопольным положением — в соответствии с подпунктом 10 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.

В адрес предприятия было направлено официальное уведомление с требованием устранить нарушения. В «КТЭК» привели в порядок систему оплаты и устранили ограничения в полном объеме.