  • Главная
  • Новости
Оплату за коммуналку принимали только через «избранные» банки в Костанае

Это ограничивало выбор потребителей.

Сегодня 2026, 02:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
53
Фото: BAQ.kz

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК рассмотрел обращение в отношении Костанайской теплоэнергетическая компания», передает BAQ.kz.

Проверка показала, что при оплате отопления и горячего водоснабжения жители могли сталкиваться с неудобствами. Выяснилось, что платежи принимались через мобильные приложения только отдельных банков второго уровня. Это ограничивало выбор потребителей и могло создавать препятствия для других участников рынка.

Антимонопольный орган расценил такие действия как признаки возможного злоупотребления монопольным положением — в соответствии с подпунктом 10 статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.

В адрес предприятия было направлено официальное уведомление с требованием устранить нарушения. В «КТЭК» привели в порядок систему оплаты и устранили ограничения в полном объеме.

Самое читаемое

Наверх