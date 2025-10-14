“Коммунальная перезагрузка”: в Казахстане обновят 14 тысяч километров сетей
И внедрят “умные” счётчики.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев провёл заседание Проектного офиса по реализации Нацпроекта модернизации коммунального и энергетического секторов (МЭКС), передает BAQ.KZ. На встрече обсудили "Карту модернизации до 2029 года", внедрение цифрового тенге и участие международных финансовых институтов в обновлении инфраструктуры страны.
По данным министерств, к 2026 году на ремонт 14 тысяч километров инженерных сетей и замену 8 тысяч единиц оборудования потребуется более 1 триллиона тенге. Уже реализуются пилотные проекты: в четырёх регионах реконструируют тепловые сети и водоочистные комплексы. Из выделенных 22,5 млрд тенге освоено почти половина средств.
К модернизации подключатся крупные финансовые партнёры — Всемирный банк, ЕБРР и Эксимбанк, выразившие готовность финансировать проекты. При этом планируется установить более 6 миллионов “умных” приборов учёта воды и электроэнергии, а также 30 тысяч счётчиков тепла.
Бозумбаев проверил готовность электронной платформы закупок и поручил запустить первые модули до 1 ноября. Вице-премьер также потребовал детализировать планы по регионам и опубликовать информацию о ремонтных работах на сайте modernization.kz, чтобы обеспечить прозрачность и контроль за реализацией Нацпроекта.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Криштиану Роналду в Алматы: казахстанец опубликовал редкое видео
- Китай обвинил Трампа в "двойных стандартах" после объявления новых пошлин