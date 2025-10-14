Прокуратура Каратальского района области Жетысу выявила нарушения прав бизнеса со стороны коммунальных предприятий и налоговых органов, передаёт BAQ.KZ.

Установлено, что ряд коммунальных предприятий не оплатили предпринимателям более 50 млн тенге по выполненным договорам. После принятия мер прокурорского реагирования долги полностью погашены, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокуратура выявила незаконное вмешательство органов государственных доходов в деятельность бизнеса. Трое предпринимателей были неправомерно оштрафованы за якобы несвоевременную сдачу налоговой отчетности — хотя сроки давности привлечения к ответственности уже истекли.

По протестам прокурора эти постановления отменены, а двое сотрудников налоговой службы привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель управления ГД оштрафован на 196 тысяч тенге за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.