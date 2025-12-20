Коммунальные службы Алматы продолжают работы по устранению последствий снегопада, прошедшего в период с 17 по 19 декабря. За это время в городе выпало до 16 сантиметров снега. Об этом сообщили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, передаёт BAQ.KZ.

В ночное время к уборке улично-дорожной сети было привлечено 694 дорожных рабочих, включая 529 сотрудников ГКП "Алматы Тазалық" и 165 работников подрядных организаций. Также было задействовано 380 единиц специализированной техники. Днём на улицах города работали 1 782 дорожных рабочих и 548 единиц спецтехники.

"В городе организовано круглосуточное дежурство для мониторинга состояния улично-дорожной сети. Коммунальные службы и подрядные организации функционируют в усиленном режиме, обеспечивая безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов", - отметили в городском акимате.

По данным РГП "Казгидромет", 20 декабря в Алматы ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Дневная температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. В последующие дни синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, включая снегопады и понижение температуры воздуха.