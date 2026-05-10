Коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме из-за дождей
Всего в работах участвуют 3080 дорожных рабочих и 1225 единиц спецтехники.
Сегодня 2026, 20:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 20:54Сегодня 2026, 20:54
85Фото: Pixabay.com
По прогнозу синоптиков, осадки в городе сохранятся до полудня 12 мая. Ожидаются дожди, грозы и порывы ветра до 15–20 м/с, передает BAQ.KZ.
Для предупреждения и ликвидации возможных локальных подтоплений организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб и подрядных организаций.
На дежурстве находятся 104 единицы спецтехники, 74 мотопомпы, 12 ассенизаторских машин, 75 оперативных бригад, 425 дорожных рабочих, а также подготовлено 2300 мешков с песком.
Дополнительно задействованы силы Службы спасения Алматы и ДЧС города.
Самое читаемое
- Трое казахстанских дзюдоистов вышли в финал Qazaqstan Barysy Grand Slam
- Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Москве
- Тематические поезда ко Дню Победы запустили в Казахстане
- В Актюбинской области продолжается ремонт республиканской автодороги
- Двоих мужчин унесло от берега на Астанинском водохранилище