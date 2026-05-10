Коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме из-за дождей

По прогнозу синоптиков, осадки в городе сохранятся до полудня 12 мая. Ожидаются дожди, грозы и порывы ветра до 15–20 м/с, передает BAQ.KZ.

Для предупреждения и ликвидации возможных локальных подтоплений организовано круглосуточное дежурство коммунальных служб и подрядных организаций.

На дежурстве находятся 104 единицы спецтехники, 74 мотопомпы, 12 ассенизаторских машин, 75 оперативных бригад, 425 дорожных рабочих, а также подготовлено 2300 мешков с песком.

Дополнительно задействованы силы Службы спасения Алматы и ДЧС города.