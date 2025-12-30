Коммунальные службы Астаны с начала зимнего сезона продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. За последние сутки в столице выпало значительное количество осадков в виде дождя, а перепады температур привели к образованию наледи на дорогах и тротуарах, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

Из-за плюсовых температур днём и резкого похолодания в ночные часы в городе активно формируется гололёд, что требует постоянной обработки улично-дорожной сети. Для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов дороги, тротуары и общественные пространства обрабатываются технической солью.

С начала зимы в столице использовано около 3,5 тысячи тонн противогололёдных материалов. Также вывезено почти 1,4 миллиона кубометров снега - это более 104 тысяч рейсов большегрузной техники. Все работы ведутся без перерывов.

В ночь на 31 декабря к снегоуборочным работам привлечены свыше 400 дорожных рабочих и более 1100 единиц специализированной техники.

При этом ответственность за уборку снега и наледи во дворах возложена на КСК и ОСИ, которые обязаны своевременно обеспечивать порядок на придомовых территориях.

Акимат Астаны обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать меры предосторожности, быть внимательными на дорогах и тротуарах, а также по возможности отказаться от дальних поездок при ухудшении погодных условий.