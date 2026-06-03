«Комната страха» сгорела вместе с каруселью в парке Атырау

В Атырау произошел пожар на территории парка развлечений в микрорайоне Авангард.

По информации МЧС, возгорание произошло на улице Тлендиева. По данным ведомства, огнем были охвачены деревянная «комната страха» и карусель.

Прибывшие на место подразделения установили, что объекты уже полностью горели. Быстрому распространению пламени способствовало большое количество горючих материалов.

Сотрудникам МЧС удалось не допустить перехода огня на соседние строения. Пожар был оперативно ликвидирован.

В результате происшествия пострадавших нет.

В МЧС напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112.