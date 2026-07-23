«Комната за комнату»: как жильцов аварийных домов будут переселять в новые квартиры

В Казахстане появился новый механизм реновации аварийного и ветхого жилья. Собственникам предложат обменивать старые квартиры на жилье в новых домах по принципу «комната за комнату», сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Новый инструмент разработала Казахстанская жилищная компания. Его задача – привлечь к строительству частных инвесторов и защитить права переселенцев. В процессе реновации жильцы смогут передать свои квартиры по принципу «комната за комнату», а застройщики получат возможность привлечь гарантии АО «КЖК». Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Канат Мынбаев на брифинге в СЦК.

Работать механизм будет следующим образом. Акимат определит дома, которые попадут под реновацию, и при необходимости подведет инженерные коммуникации.

Затем застройщик должен будет договориться со всеми собственниками квартир. После получения их согласия компания сможет снести старый дом и приступить к строительству нового.

Владельцы квартир заключат договоры долевого участия, которые зарегистрируют в системе «Казреестр». Казахстанская жилищная компания, в свою очередь, предоставит гарантию завершения строительства.

Так, жильцы получат защиту на случай, если застройщик столкнется с финансовыми или другими проблемами. При этом инвестор сможет продавать свободные квартиры в новом доме и за счет этого финансировать проект.

Власти рассчитывают, что такой подход поможет быстрее обновлять аварийный жилищный фонд и снизит нагрузку на государственный бюджет.