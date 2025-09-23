Компании Embraer предложили открыть сервисный центр в Казахстане
Это укрепит позиции страны на авиационном рынке.
В рамках рабочего визита в Нью-Йорк президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с главой бразильской авиастроительной корпорации Embraer Франсиско Гомесом Нето, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Главной темой переговоров стало сотрудничество в сфере грузовых авиаперевозок. Токаев подчеркнул, что Казахстан намерен закрепить за собой статус ключевого транспортно-логистического хаба Евразии.
Собеседники обсудили возможность открытия в стране регионального сервисного центра по техническому обслуживанию самолетов Embraer. Это позволит расширить инфраструктуру и укрепить позиции Казахстана на авиационном рынке. Франсиско Гомес Нето, в свою очередь, отметил высокий транзитный потенциал республики и выразил готовность продолжать взаимовыгодное сотрудничество.
