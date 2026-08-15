В Казахстане резко выросло число компаний из двух африканских стран

В Казахстане за июль заметно выросло число компаний с учредителями из Нигерии и Сьерра-Леоне. По данным Бюро национальной статистики, количество предприятий увеличилось на 68 и 45 соответственно. Число компаний с нигерийскими учредителями выросло с 359 до 427, то есть почти на 19%.

Нигерия занимает первое место среди африканских стран по этому показателю. Более половины нигерийских компаний в Казахстане работают в сфере образования, однако основной прирост в июле пришёлся на сектор прочих услуг — плюс 61 организация. Ещё сильнее изменилась статистика по Сьерра-Леоне. За месяц число компаний выросло с 30 до 75.

Практически весь прирост пришёлся на сферу прочих услуг — за июль там появилось 44 организации. Ещё 20 компаний работают в сфере образования. Таким образом, всего за месяц число зарегистрированных предприятий с учредителями из Сьерра-Леоне увеличилось в 2,5 раза, а компаний с нигерийскими учредителями стало почти на пятую часть больше.