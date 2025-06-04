В Казахстане зафиксировано сокращение объёма образовательных услуг, оказанных высшими и средними учебными заведениями за счёт предприятий, передает BAQ.KZ. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале 2025 года вузы получили от компаний около 4,5 млрд тенге - это на 28,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Колледжи также продемонстрировали отрицательную динамику - минус 23,9%.

Несмотря на снижение, эксперты не спешат говорить о системном кризисе: сокращение объясняется эффектом высокой базы, поскольку в 2024 году наблюдался всплеск инвестиций бизнеса в образование - тогда расходы на обучение в вузах выросли в 2,4 раза, а в колледжах - на 56,6%.

Интересно, что компании по-прежнему активно инвестируют в прочие формы образования: на вспомогательные и иные образовательные услуги в январе–марте 2025 года расходы выросли на 7% и 20,9% соответственно/ В итоге общий объём образовательных услуг, оказанных за счёт предприятий, сохранился на уровне - 27,3 млрд тенге.

Наибольшая доля корпоративного обучения приходится на крупные города: в Алматы - 11 млрд тенге (40,2% от общего объема), в Астане - 7 млрд тенге (25,7%). В тройке лидеров также Атырауская область - 2,4 млрд тенге, где с 2015 года успешно реализуются программы целевого финансирования от нефтегазовых компаний.

Корпоративное образование в Казахстане реализуется через несколько направлений: это и переобучение действующих сотрудников, и целевые гранты для студентов с последующим трудоустройством, и ректорские гранты самих вузов. Так, в 2024/2025 учебном году за счёт предприятий обучались 5,1 тыс. студентов, из них больше всего выбрали инженерные специальности, педагоги и медицинские кадры также в числе приоритетов.

Тем не менее, доля таких студентов по-прежнему невелика - менее 1% от общей численности студентов в стране. Исключением стал только 2022/2023 учебный год, когда на фоне экономического оживления и дефицита кадров работодатели массово инвестировали в обучение - тогда на долю корпоративных студентов пришлось более 2%.

Аналитики предполагают, что спад в начале 2025 года временный, и интерес бизнеса к подготовке собственных кадров вернётся на ростовую траекторию по мере стабилизации экономической активности и усиления конкуренции за квалифицированных специалистов.