Компания из Актобе экспортирует натуральный сок в Россию и ОАЭ
Предприятие Green Vitamin рассматривает возможность выхода на рынок Беларуси.
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Компания Green Vitamin из Актюбинской области расширяет экспорт продукции из молодых ростков пшеницы. Предприятие поставляет натуральный витграсс-сок в Россию и Объединённые Арабские Эмираты, в том числе в Дубай.
Компания работает с 2016 года. На предприятии постоянно трудятся 10 человек. Для производства сока используют самостоятельно выращенные молодые ростки пшеницы.
Продукция Green Vitamin представлена во всех областных центрах Казахстана. По информации предприятия, интерес к натуральным продуктам и правильному питанию способствует росту спроса на такую продукцию.
Сейчас компания также прорабатывает возможность выхода на рынок Беларуси.
С деятельностью предприятия ознакомился руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Актюбинской области Досжан Алибеков.
Развитие подобных производств способствует расширению ассортимента отечественной продукции, увеличению объёмов производства и укреплению экспортного потенциала региона.
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