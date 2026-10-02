Компания из Актобе экспортирует натуральный сок в Россию и ОАЭ

Компания Green Vitamin из Актюбинской области расширяет экспорт продукции из молодых ростков пшеницы. Предприятие поставляет натуральный витграсс-сок в Россию и Объединённые Арабские Эмираты, в том числе в Дубай.

Компания работает с 2016 года. На предприятии постоянно трудятся 10 человек. Для производства сока используют самостоятельно выращенные молодые ростки пшеницы.

Продукция Green Vitamin представлена во всех областных центрах Казахстана. По информации предприятия, интерес к натуральным продуктам и правильному питанию способствует росту спроса на такую продукцию.

Сейчас компания также прорабатывает возможность выхода на рынок Беларуси.

С деятельностью предприятия ознакомился руководитель Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Актюбинской области Досжан Алибеков.

Развитие подобных производств способствует расширению ассортимента отечественной продукции, увеличению объёмов производства и укреплению экспортного потенциала региона.